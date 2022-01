For 234 dager siden han falt livløs om på banen. Nå er han klar for Premier League-comeback.

Christian Eriksen returnerer til Premier League og er klar for spill i Brentford. – Jeg kan knapt vente med å komme i gang, sier dansken.

Christian Eriksen er klar for Brentford.

NTB

Nå nettopp

London-klubben bekreftet signeringen mandag morgen på Twitter.

Søndag rapporterte Sky Sports at Eriksen hadde bestått legesjekken i klubben. De skriver at midtbanespilleren har undertegnet en kontrakt som strekker seg ut inneværende sesong.

– Vi har benyttet en utrolig mulighet til å hente en verdensklassespiller til Brentford, sier Premier League-lagets danske trener, Thomas Frank, til klubbens eget nettsted.

Tilbake

Eriksen nærmer seg dermed en retur til fotballbanen etter den dramatiske episoden der midtbanespilleren fikk hjertesvikt midt i Danmarks kamp mot Finland i EM i fjor sommer.

– Hei, alle sammen, det er Christian Eriksen. Jeg er glad for å kunne kunngjøre at jeg har signert for Brentford. Jeg kan knapt vente med å komme i gang, og forhåpentlig ser jeg dere alle veldig snart, sier Eriksen.

Dansken hadde kontrakt med Inter, men fikk ikke lenger lov til å spille i Serie A. 29-åringen måtte få operert inn en hjertestarter, og det får ikke spillere lov å delta med i den italienske toppdivisjonen.

Kontrakten hans med Inter ble dermed sagt opp i desember.

Forsikrer fansen

I Premier League finnes det ingen tilsvarende regel som i Serie A. Eriksen blir samtidig den første spilleren i ligaen som spiller med en hjertestarter i brystet.

Brentford sier at prosessen med å hente Eriksen tok tid på grunn av den medisinske situasjonen, men at de er sikre på at han vil få en stor påvirkning på laget i resten av sesongen.

– Jeg forstår at mange har spørsmål om prosessen. Men for å respektere Christians medisinske konfidensialitet, vil vi ikke gå i detaljer. Brentford-fansen kan være trygg på at vi har foretatt betydelige undersøkelser for å sikre at Christian er i best mulig form, sier klubbens fotballdirektør, Phil Giles.

Eriksen har den siste tiden trent med Ajax' ungdomslag. Han reiser til London i løpet av de neste dagene, men skal ikke trene med Brentford denne uken.

Vil spille i VM

Dansken er godt kjent med ligaen etter å ha spilt for Tottenham fra 2013 til 2020. Han var blant annet med på å spille Spurs til mesterligafinale i 2019 før han senere spilte europaligafinale og vant seriegull med Inter.

Eriksen har et uttalt mål om å spille i VM i Qatar for Danmark mot slutten av 2022. Hans landslagssjef Kasper Hjulmand er glad for nyheten om at midtbanestjernen har funnet seg en ny klubb.

– Jeg er glad for at Christian har funnet et sted der han ønsker å spille, slik at han igjen kan komme i gang med hverdagene og ta de neste skrittene. Jeg er glad på Christians og hans families vegne, sier Hjulmand til Ritzau.