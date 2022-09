Arsenal-seier i rivaloppgjøret foran rekordmange tilskuere

Arsenal var aldri truet på veien mot seier i London-derbyet mot Tottenham i engelsk kvinnefotball lørdag. Vivianne Miedema bidro med måldobbel i 4-0-seieren.

NTB

Nå nettopp

I oppgjøret ble det satt publikumsrekord for den engelske superligaen for kvinner. Hele 47.367 tilskuere var på plass i Arsenals storstue. Den tidligere publikumsrekorden var på 38.262. Den ble satt da Tottenham tok imot Arsenal i 2019.

Arsenal har meldt at det var solgt 53.757 billetter til lørdagens storkamp. De rekordmange tilskuerne fikk se et hjemmelag som til tider kjørte over erkerivalen.

Frida Maanums (i bildet) Arsenal vant over Celin Bizet Ildushøy og Tottenham lørdag.

Miedema scoret først like før pause da Arsenal utnyttet en forsvarsfeil, før hun stusset inn 4-0-målet med drøyt 20 minutter igjen.

Beth Mead ble både måldronning og kåret til beste spiller da England vant EM i sommer. Hun innledet sesongen med to mål og en målgivende pasning mot Brighton i første kamp og fortsatte å vise form i Nord-London-derbyet.

Mead sendte vertene i ledelsen allerede etter fem minutter da hun vakkert bøyde ballen i lengste hjørne. Ti minutter etter pause fant et hjørnespark fra Mead hodet til Rafaelle Souza som stanget ballen i mål til 3-0.

Celin Bizet Ildushøy startet sin første kamp for Tottenham etter overgangen fra Paris Saint-Germain i sommer, men verken hun eller lagvenninne fikk det til å stemme mot rivalen.

Frida Maanum startet på benken for Arsenal og ble byttet inn med fem minutter igjen. Arsenal står med to strake seirer og null innslupne mål i sesonginnledningen.