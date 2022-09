Men hvor ble det av de andre?

26. sep. 2022 19:15 Sist oppdatert 9 minutter siden

Høyaktuell: Etter Ørjan Håskjold Nylands tabbe, ligger mye til rette for at André Hansen igjen får sjansen på landslaget.

KOMMENTAR: Han reiste aldri ut, slik som resten. Nå er André Hansen i posisjon til å få oppleve en drøm som ikke kan kjøpes for penger.

ULLEVAAL: - Vi har bestemt oss for hvem som skal stå i mål, fastslo Ståle Solbakken uten å røpe noe navn klokken 15.46 mandag ettermiddag.

Landslagssjefen holdt pressekonferanse i et kjellerlokale under Ullevaal stadion, der André Hansen bør gå ut som nummer to i rekken bak kaptein Martin Ødegaard før tirsdagens avgjørende kamp mot Serbia.