Var svært nær å måtte avlyse den historiske pressekonferansen: - De var opprørte

Nå drar Kolstad-leder Jostein Sivertsen til VM-byen for å røyke fredspipe.

31. oktober 2021 ble storprosjektet til Kolstad, med Sander Sagosen, presentert med Remas sponsorsjef Vidar Riseth ved sin side. Men i forkant av den historiske pressekonferansen var det drama i kulissene.

27.01.2023 19:27

Kolstads norske landslagsstjerner er ute av kampen om VM-tittelen, men fredag morgen satte klubbens daglige leder Jostein Sivertsen seg likevel på flyet til finalebyen Stockholm.

For første gang er han og Kolstad invitert til Forum Club Handball, et fora for alle lagene som deltar i europacupene.

