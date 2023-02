Tom Brady annonserer at han legger opp: – Denne gangen er det for godt

Nøyaktig ett år etter at det først ble «bekreftet» at Tom Brady (44) legger opp, kommer han med en kunngjøring: Nå er det slutt.

LEGENDARISK KARRIERE: Tom Brady har flest Super Bowl-triumfer i NFL-historien.





01.02.2023 14:18 Oppdatert 01.02.2023 14:32

I en video på Twitter takker NFL-legenden for seg. Han har før gjort retur fra «pensjonisttilværelsen».

– Denne gangen er det for godt, sier han i videoen.

Det er nøyaktig 365 dager siden februar Brady meldte i sosiale medier at han hadde bestemt seg for å legge opp etter 22 sesonger på toppnivå. To uker senere kom kontrabeskjeden.

– De siste to månedene har jeg innsett at plassen min fortsatt er på banen og ikke på tribunen. Den tiden kommer. Men det er ikke nå, skrev han selv Twitter.

Brady spilte sist for Tampa Bay Buccaneers og har vunnet Super Bowl sju ganger, seks ganger med New England Patriots og én med Buccaneers.

Fakta Noen av Tom Bradys NFL-rekorder Kamper startet (316)

Seire (243)

Yards kastet (84,520)

Antall touchdown-pasninger (624)

Antall fullførte pasninger (7,263)

Touchdown-pasninger til ulike receivere (82)

Divisjontitler (18)

Pro Bowl-opptredner (15)

Eldste spiller som vinner MVP (40 years old)

Antall sesonger på samme lag (20, Patriots)

Eneste spiller som har slått alle 32 lag

Flest Super Bowl-triumfer (7) Vis mer

Brady annonserte etter forrige sesong at han ville gi seg, men bare noen måneder senere kom han tilbake til idretten.

Etter årets sesong er det definitivt slutt, sier han i en videomelding på Twitter.

Brady klarte ikke å nå Super Bowl i sin siste sesong som NFL-spiller. I år er det Philadelphia Eagles og Kansas City Chiefs som møtes i finalen.

VG viser Super Bowl, som braker løs søndag kveld 12. februar og gjennom natt til mandag.