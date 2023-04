Norge spiller for VM-finale i curling

Den norske duoen Martine Vollan Rønning og Mathias Brænden spiller fredag kl. 11.00 semifinale i curling-VM mot Japan.

Martine Vollan Rønning i aksjon i kvinne-VM i mars. Nå spiller hun mixed-VM sammen med Mathias Brænden.

28.04.2023 07:04

Det er klart etter at Estland ble slått 8–5 natt natt til fredag.

Semifinalemotstander Japan vant Norges gruppe i mesterskapet. Norge tapte 10–8 for Japan i gruppespillet.

Seier over Japan vil bety finale for Norges mixed-lag. Norge har to ganger tidligere medalje i denne øvelsen - ved Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten. De tok bronse i 2015 og sølv i 2021. Dette er første gang Martine Vollan Rønning og Mathias Brænden representerer Norge i VM.

Den andre semifinalen går mellom USA og Canada.

Både bronse- og gullfinale går lørdag i Sør-Korea. I praksis på natten og i morgentimene norsk tid.