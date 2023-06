Norge tapte siste puljekamp i para-VM

Norges ishockeyherrer røk 1–3 for Italia onsdag og tapte dermed alle tre kampene i puljespillet i para-VM i Canada. De skal spille om 7.-plassen.

Norge endte sist i sin pulje etter tap for både Tyskland, Kina og til slutt Italia. Onsdag sto Audun Bakke for det eneste norske målet i tapet for sistnevnte.

Norge spiller sin siste kamp i turneringen mot Tyskland lørdag ettermiddag norsk tid, som de tapte 3–5 mot tidligere i mesterskapet.

Kina og Italia er klar for første utslagsfase. Tsjekkia, USA, Canada og Sør-Korea utgjorde gruppe A der de to beste gikk til semifinale, mens de to siste er klar for kvartfinale.

Norge har fem ganger før tatt medalje i VM i paraishockey, men det har ikke skjedd siden 2009. Årets verdensmesterskap i paraishockey spilles i kanadiske Moose Jaw.