Hastemøte om betent dopingkrangel

Norges Idrettsforbund har kalt inn til ekstraordinært styremøte i kveld. En uenighet med Antidoping Norge er eneste sak på agendaen.

TAUS: Idrettspresident Berit Kjøll vil ikke kommentere uenigheten med Antidoping Norge med VG, men har innkalt til ekstraordinært styremøte i kveld. Vis mer

Hastemøtet finner sted etter at VG i går avslørte hvordan NIF og Antidoping Norge diskuterer et forslag som skal opp på idrettstinget i Bergen til helgen.

Forslaget får merkelappen «radikalt» og «alvorlig for norsk idrett» av Antidoping Norge.

Kulturdepartementet er koblet på i saken, og har i et brev gått langt i å mane til å bruke mer tid enn det idrettsforbundet har lagt opp til. Det er idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner (77), som ikke er en part i saken, helt enig i:

– Definitivt. Saken må utsettes. Det finnes løsninger som er bedre både prinsipielt og praktisk enn det idrettsstyret legger opp til nå, sier han til VG i etttermiddag.

Styret i NIF hadde opprinnelig tenkt til å diskutere saken på et ordinært styremøte i Bergen torsdag denne uken.

Etter at VG tok kontakt om saken, ble det deretter sendt ut en innkallelse til ekstraordinært styremøte to dager tidligere - altså i kveld.

– Det er ønskelig at idrettsstyret får tilstrekkelig med tid til å diskutere saken i forkant av Tinget, bekrefter kommunikasjonssjef Finn Aagaard til VG.

Stridens kjerne kan virke triviell, men er særdeles viktig for Antidoping Norge:

De har allerede ansvaret for dopingkontroller og påtale i norsk idrett. Nå ønsker NIF i tillegg å gi dem ansvaret for doms- og appellorganet.

Antidoping Norge-leder Rune Andersen - med lang erfaring fra arbeid i WADA i Canada - mener det blir prinsipielt feil. Norges idrettsforbund mener derimot at Wada-koden krever at Antidoping Norge skal ha dette ansvaret.

– Det at Antidoping Norge skal ha både påtalemyndighet og ha ansvaret for domsorganet bryter med alle grunnleggende rettsprinsipper, inkludert EMK EMKDen europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) ble vedtatt av Europarådet i Roma 4. november 1950 for å beskytte menneskerettighetene og de grunnleggende friheter.. Jeg leser heller ikke WADAs vedtekter slik at den nasjonale antidopingorganisasjonen skal ha dette organisert i sitt eget domene, sier Gunnar-Martin Kjenner.

IDRETTSJURIST: Gunnar-Martin Kjenner.

Han har jobbet som jurist i idretten i flere tiår, og gitt ut bøker om temaet.

Nå mener han en gjenoppliving av «idrettens voldgiftsrett» kan være rett vei å gå i fremtiden.

– Vi har fått en ny lov om voldgift i Norge, og det bør åpne for denne mulighet. I et slikt system velges dommerne fullstendig fritt og uavhengig av de to partene. De to dommerne velger deretter en tredje dommer, som man gjør i CAS CASDen internasjonale voldgiftsretten for sport (CAS) er en voldgiftsrett opprettet for å avgjøre tvister innen sport. Den har hovedkvarter i Lausanne., sier Kjenner.

Norges idrettsforbund mener dagens ordning, der de har ansvaret for domsutvalget, ikke oppfyller WADA-koden, som er et regelverk som regulerer antidopingarbeid over hele verden.

NIF mener ansvaret skal ligge hos Antidoping Norge, men at de kan delegere ansvaret tilbake til NIF - og at det vil være greit i henhold til regelverket.

Idrettspresident Berit Kjøll (67) ønsket ikke å besvare VGs spørsmål om saken i går, men pekte i stedet på kollega Vibecke Sørensen, fordi hun skal fremme saken på idrettstinget i Bergen.

«NIF har vært i kontakt med WADA, og WADAs juridiske direktør har både muntlig og skriftlig bekreftet at det er den nasjonale antidopingorganisasjonen som har ansvaret for etablering av doms- og appellinstansen. NIF mener at utøvelse av det ansvaret Antidoping Norge har etter WADA-koden ikke vil sette norsk idretts troverdighet på spill», skrev Sørensen i en e-post til VG - gjennom kommunikasjonssjef Finn Aagaard.