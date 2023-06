Tidligere landslagstrener blir hans nye sjef

Trond Nystad skal hjelpe trønderen tilbake til verdenstoppen.

Emil Iversen må klare seg uten landslagets støtteapparat neste sesong. Nå har han allerede sikret seg Trond Nystad som sin private trener.

01.06.2023 14:01

Etter to trøblete sesonger, mistet Emil Iversen landslagsplassen i vår. Nå er trønderen i ferd med å stable på plass et eget team, som om kort tid vil presenteres for omverdenen.

En av de viktigste rollene er imidlertid allerede besatt.