Pappa er ulønnet agent for Henny Reistad: – Må være på vakt

LJUBLJANA (VG) Henny Reistad gjør som Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk. Norges største håndballprofiler holder det i familien.

KLAR FOR FRANKRIKE: Henny Reistad og Norge møter Frankrike i fredagens semifinale.

11 minutter siden

23-åringens status henger stadig høyere på den internasjonale stjernehimmelen. Men Reistad nærmeste støtteapparat befinner seg fortsatt i nabolaget rundt barndomshjemmet på Bærums Verk – omtrent en mil vest for Oslo.

– Jeg ønsker ikke å ha fokus på det nå, men jeg er veldig fornøyd med hvordan ting er med pappa og Frank, sier Henny Reistad til VG foran fredagens EM-semifinale mot Frankrike. Hun omtales av mange eksperter som «verdens beste» og er en nøkkelspiller i jakten på en ny finale.

På tribunen i Slovenia sitter far Ole Reistad og mor Cathrine Dehli. Pappa Ole og Frank Hammer har de siste månedene jobbet frem en ny kontrakt. Reistad signert før EM for Esbjerg frem til sommeren 2025.

– Henny er selektiv i forhold til hvem som er aktuelle. Det er ikke så mange klubber som hun kan gå til for å nå målene sine. Vi har snakket med alle aktuelle klubber. I tillegg så kom det også noen litt overraskende tilbud, opplyser Frank Hammer.

– Vi har hatt dette ansvaret for Henny så lenge hun har spilt håndball, sier Ole Reistad til VG.

Hammer trente Reistad i Helset i fire år da hun gikk fra barn til ungdom.

– Henny er en veldig bra jente som har vært moden på mange ting. Det er veldig gøy å få jobbe med mennesker som er så dedikerte og talentfulle i mer enn en dimensjon, sier Frank Hammer.

Han kaller jobben duoen gjør for «dugnad». Ole Reistad bekrefter at de jobber gratis. Det vanlige er at omtrent 10 prosent av klubbenes utgifter til spillerens nettolønn tilfaller agenten.

PÅ PLASS: Foreldrene Cathrine Dehli og Ole Reistad følger Henny Reistad fra tribuneplass i Slovenia.

For Henny Reistads del er dette beløpet null.

– Agentbransjen er en spesiell bransje. Incentivene i bransjen er også spesielle og kan være avhengige av at spilleren bytter klubb. Her må man være på vakt. Det er egentlig utgangspunktet, forteller Ole Reistad.

Duoen henter erfaringer og kunnskap fra idrettsmiljøet i Bærum. Faren kaller Henny Reistad «sjefen».

Fakta Reistads EM Henny Reistad er Norges toppscorer i EM med 38 mål på 55 skudd (uttelling 69 prosent). Hun har scoret på fire av seks straffekast. Reistad har spilt 258 av 360 minutter. Ingen norsk spiller har vært mer på banen. Vis mer

– Jeg aner ikke hvordan det blir på sikt. Jeg håper det har fungert bra. Det er en vurdering som Henny må gjøre, sier Ole Reistad.

Sammen med Hammer jobber han også for datteren når det gjelder avtaler og kommersiell virksomhet. Henny Reistad har vært forsiktig i karrierestarten, men fronter World Wildlife Fund som ambassadør. Fremover kan norsk håndballs nye gullklump komme til å inngå flere personlige sponsoravtaler.

– Henny ønsker at den kvaliteten hun legger i sitt eget arbeid også skal gjenspeiles rundt henne. Hun er opptatt av nye avtaler skal passe med hennes verdigrunnlag når det gjelder bærekraft og klima, opplyser Frank Hammer.

Ole Reistad opplyser at de har hentet kunnskap hos Morten Mørk. Nora Mørks far har lenge fungert som agent for datteren. Også Stine Bredal Oftedal holder de store avgjørelsene om karrieren i familien.

– Det skaper en trygghet. Jeg kjenner jo faren min så godt. Han har veldig kontroll på business, sier Bredal Oftedal til VG.

Pappa Svein Oftedal er til daglig administrerende direktør i Würth Norge.

– Han har profesjonaliteten til å være i forhandlinger. Over årene så føler jeg at vi sammen også har fått nok kontroll i forhold til håndballen. Det har vært trygt og godt. Det har trumfet andre hensyn for min del, sier landslagskapteinen og bekrefter at heller ikke hennes far tar betalt for jobben.

– Så alt går til meg, sier Stine med humor og en høy latter.

Silje Solberg-Østhassel har valgt en annen løsning. Som søsteren Sanna Solberg-Isaksen har EM-målvakten avtale med det danske firmaet «People in sport» og agenten Michael Skjern Hansen.

– Det er forståelig at Henny, Stine og Nora har valgt en annen løsning. De er så store profiler at de ikke har hatt bruk for agent de senere årene. Alle klubber higer etter dem. Da trenger du ikke en agent som skal ut å lete etter klubb for deg. Det er spill av penger, mener hun.

Solberg-Østhassel har brukt den danske agenten siden hun spilte i Holstebro frem til 2016. Hun mener det hjalp henne til å få åpnet dørene til franske Issy Paris og videre til Siofok og Györ i Ungarn.

– Jeg var på landslaget, men ikke en så stor profil da jeg spilte i Danmark. Det var fint å få hjelp til kontrakter, rettigheter og lønnsforhandlinger. Agenten har vært til veldig god hjelp, sier hun.

Keeperen opplyser at det vanlige er at klubbene har en pott på budsjettet som betaler agentens honorar.

– Det går ikke direkte av min lønn. Men da kan jo hende at spillerne hadde fått en høyere lønn om man ikke hadde brukt agent. Det vet man jo ikke, sier Silje Solberg-Østhassel.