Tysk storavis: Hertha ønsker Jarstein tilbake i spillerstallen – millionforlik foreslått i retten

Hertha Berlin vil ha Rune Almenning Jarstein tilbake som keeper i klubben til tross arbeidsrettssaken partene er oppe i, melder den tyske avisen Bild.

Publisert: 07.09.2023 15:19

Partene møttes torsdag i en arbeidstvist i en rettssal i Berlin. Bild melder at Hertha her skal ha ytret at de vil ha den 38-årige keeperen tilbake i stallen.

Samtidig ble partene i retten anmodet om å komme til et forlik der Jarstein får cirka 3,8 millioner kroner i erstatning fra klubben. Han har saksøkt klubben og bedt om en betydelig høyere sum. Ifølge Bild skal partene nå vurdere forslaget til forlik.

Bild skriver at ledelsen i Hertha Berlin skal ha vært i kontakt med Jarsteins agent den siste tiden med tanke på et comeback i klubben for nordmannen. Foreløpig er imidlertid tanken om dette luftet med Jarstein-leiren.

Utsatt flere ganger

Ifølge Bild er det nødvendig å komme til enighet i arbeidstvisten før man eventuelt kan gå videre med samtalene om en mulig ny kontrakt.

Jarstein varslet søksmål da Hertha i fjor sa opp avtalen hans et snaut år før den utløp 30. juni i år.

Nordmannen var blitt suspendert av klubben etter en krangel med keepertreneren, og deretter besluttet klubben å avslutte kontrakten. Jarstein mener at han ikke fikk noen rimelig begrunnelse for det.

Dette førte til at telemarkingen valgte å gå rettens vei for å få økonomisk kompensasjon.

Saken har vært utsatt flere ganger, men torsdag møttes endelig partene.

Jarstein har spilt 72 landskamper for Norge.

Sykdomsplaget

Telemarkingen stå oppført med 180 kamper for Hertha. Han kom til klubben fra Viking og debuterte i Tyskland i januar 2014.

Han har ikke spilt for Hertha siden 21. mars 2021. Jarstein ble noe senere rammet av koronasykdom. Etter at han ble frisk av dette, pådro han seg en hjertemuskelbetennelse.