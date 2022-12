Skuffende Ruud feid av banen: Misset finaleplass

(Stefanos Tsitsipas - Casper Ruud 6–2, 6–2) Stefanos Tsitsipas (24) ble for sterk for Casper Ruud (24) i Abu Dhabi.

Daniel Nerli Gussiås, VG

10 minutter siden

– Åpenbart ble det ikke slik jeg håpet på, men slik er det noen ganger. Jeg prøvde mitt beste. Dette var den første kampen tilbake etter en hektisk periode for min del, sa Ruud til publikum etter tapet.

Ruud var forhåndskvalifisert til den VG+ Sport-sendte semifinalen, men fikk likevel en svært tøff oppgave.

Grekeren startet i et formidabelt tempo og serverte tidvis tennis som fikk publikum til å måpe tidlig i kampen.

SKUFFET: Casper Ruud røk ut av av turneringen.

Det første gamet endte med at Tsitsipas brøt Ruud.

– Dette er noe av det bedre jeg har sett på lang tid av Tsitsipas, sa VG-kommentator Sverre Krogh Sundbø midtveis i det første settet, som Tsitsipas til slutt vant 6–2.

Ruud slet på hardcourt-dekket, men klarte å jobbe seg inn igjen i kampen tidlig i det andre settet. Ruud brøt Tsitsipas og vant det første poenget. Men så viste Tsitsipas at det egentlig aldri var et spørsmål om hvem som skulle spille finale.

SERVERTE STERK TENNIS: Stefanos Tsitsipas gjorde nesten som han ville mot Casper Ruud i Abu Dhabi lørdag ettermiddag.

Etter bare en drøy time og 20 minutter var det hele over da Tsitsipas servet inn seieren.

– Dette skjedde på urovekkende kort tid, sa kommentator Krogh Sundbø da det hele var over.

Da de to takket hverandre for kampen kunne man høre Ruud takke motstanderen for tennisleksjonen.

Dette var den første oppkjøringskampen for Ruuds del inn mot en ny sesong like over jul. Da venter en oppvarmingsturnering i Australia før alvoret er i gang med Australian Open.

Her kan du lese hvordan livet til familien Ruud har blitt påvirket av suksessåret 2022: