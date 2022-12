Nytt Storhamar-tap i mesterligaen

Storhamar gikk på sitt sjuende tap i puljespillet i mesterligaen i håndball da de røk 29-36 for rumenske Rapid București på hjemmebane lørdag.

NTB, VG

12 minutter siden

Storhamar står med to seirer og resten tap etter ni kamper. Lørdag hang de lenge med, men til slutt vant Rapid kontrollert. Det var rumenernes sjette seier hittil i årets turnering.

Rapid-keeper Ivana Kapitanovic og stolpen sto i veien for flere Storhamar-mål i første omgang. Det norske laget skapte mye, men lå under 15-17 til pause. I 2. omgang tok Rapid kontrollen og scoret på langt flere sjanser. Dermed røynet det også på for Storhamar.

Storhamars Maja Jakobsen ble toppscorer i kampen med sine ni nettkjenninger.

Rapid har den nederlandske stjernen Estavana Polman i stallen. Hun scoret fem mål lørdag, men gikk av med en kjenning sju minutter før slutt. Hun har tidligere hatt kneproblemer, men slapp med skrekken etter at hun ble liggende etter en duell.

Storhamar tapte knepent 25-27 for Buducnost Podgorica sist runde. Neste kamp venter det ungarske storlaget Györ på bortebane.

Storhamar har kun Kastamonu og Lokomotiva Zagreb bak seg på tabellen. Hamar-laget er dermed innenfor playoffplass til cupspillet, men det skiller få poeng i bunnen.