Derfor henter Rekdal ham til RBK: - Naturlig at det kommer spørsmål

Morten Bjørlo er 27 år, og har «kun» startet 11 kamper i eliteserien. Nå forklarer både han og Kjetil Rekdal hvorfor Bjørlo er Rosenborg-materiale.

Ny spiller for RBK, Morten Bjørlo

16. des. 2022 16:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er veldig takknemlig og stolt over å få sjansen. Og er her for å kjempe om en plass på laget, på lik linje med alle andre, sier Bjørlo til Adresseavisen, etter å ha signert en toårskontrakt.

– En undervurdert spiller, som har lett for å ta nye steg. Blant annet fordi han er blodseriøs på trening, sier trener Kjetil Rekdal.

