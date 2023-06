Nyland fra start mot Skottland – har fått råd av Solbakken

Ståle Solbakken bekreftet tirsdag at Ørjan Nyland er førstevalget i mål i EM-kvalifiseringskampen mot Skottland. Neste klubbvalg blir viktig, sier Solbakken.







13.06.2023 12:02 Oppdatert 13.06.2023 12:32

– Vi er veldig trygge på at Ørjan er en bunnsolid keeper, men det er ikke tvil om at hvis han hadde hatt enda mer spilletid og rytme, hadde han hatt enda større forutsetninger for å prestere, sa Solbakken da han møtte pressen tirsdag.

Samtidig opplyste han at Nyland blir å se i startelleveren til Norge lørdag.

Det endte med tre kamper for RB Leipzig i Tyskland. Nå er Nyland igjen kontraktsløs.

– Ørjan har et veldig viktig valg foran seg nå. Det er ikke bare å velge riktig klubb, men han må velge tidligere. Jeg synes han har brukt unødvendig lang tid på å velge klubb i håp om at det kanskje kommer noe som er bedre, sa landslagssjefen.

Solbakken forteller at han har snakket med Nyland om dette.

– Nå må du vekte spilletid og ta tidligere valg, sa Solbakken om sine innspill til 32-åringen.

Nyland får sin 45. landskamp lørdag.