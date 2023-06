Nick Kyrgios i Netflix-serie: – Vurderte å ta livet mitt

Tennis-profilen Nick Kyrgios (28) har tidligere fortalt at han har hatt mentale problemer. Nå forteller han i den nye sesongen av Netflix-serien «Break Point» at han vurderte selvmord og var innlagt på psykiatrisk sykehus.

TILBAKE: Nick Kyrgios har vært skadet, men er denne uken tilbake på tennisbanen i Stuttgart Open, der dette bildet ble tatt tirsdag. Vis mer

– Jeg vurderte virkelig å ta livet mitt, sier han i episoden som slippes neste uke, ifølge avisen The Australian og gjengitt av AFP.

Kyrgios tapte i andre runde mot Rafael Nadal i andre runde av Wimbledon-turneringen i 2019. Han sier at det ble en oppvåkning.

– Jeg tapte i Wimbledon. Jeg våknet, og min far satt på sengen og gråt. Det var en vekker for meg. Jeg kom fram til at jeg ikke kunne fortsette sånn.

Det viste seg at Nick Kyrgios måtte søke hjelp.

– Jeg ble lagt inn på en psykiatrisk sykehus i London for å løse problemene mine, forteller han i den nye Netflix-sesongen.

Kyrgios har tidligere fortalt at tiden før og omkring Wimbledon 2019 var den mørkeste tiden i hans liv. Han var deprimert og skadet seg selv.

– Hvis dere ser nøye, kan dere se selvskading på min høyre arm. Jeg hadde selvmordstanker og hadde vanskelig med å komme meg opp av sengen, for ikke å snakke om å spille for flere millioner.

– Jeg var ensom, deprimert, negativ, misbrukte alkohol og stoff, og støtte fra meg min familie og mine venner, skrev Kyrgios på Instagram i fjor.

Kyrgios er denne uken tilbake etter å ha blitt operert i januar.

Tirsdag ble han utslått av kineseren Yibing Wu i to sett i Stuttgart Open.

Samme dag skrev han på sosiale medier:

I Netflix-dokumentaren kommer det fram at Kyrgios nå har snudd opp-ned på livet. Det ga finaleplass i Wimbledon i fjor.

Australieren er nå ranket som nummer 25 i verden.

Norges tennisprofil Casper Ruud har hatt et anstrengt forhold til Kyrgios. Det startet i mai 2019 i andre runde av Italian Open. Kyrgios gikk bananas i tredje sett, kastet en stol inn på banen og ble diskvalifisert. Kyrgios ba noen timer senere om unnskyldning, på Instagram, og forklarte utbruddet med at følelsene hadde tatt overhånd.

På høsten 2019 skrev Kyrgios på Twitter at han heller ville se maling tørke enn å se Ruud spille tennis.

Tidligere i år innrømmet Kyrgios mishandling av en tidligere kjæreste, men domstolen avviste saken mot ham. Ifølge dommeren i rettsmøtet var Kyrgios handling «en enkelthendelse basert på dumhet eller frustrasjon».