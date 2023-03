Vil gjøre klubben til Norges billigste

Even Øgrey Brandsdal (44) blir trolig ny styreleder i Våg FK tirsdag. Han tar med seg noen kontroversielle forslag inn i vervet.

Even Øgrey Brandsdal er innstilt som ny styreleder i Våg FK.

28.03.2023 10:21

KRISTIANSAND: – Vi tar en kalkulert risiko og legger hodet på blokken. Vi vil ikke at det skal koste mer enn 50 kroner å spille fotball i Våg. Vi tror svært få andre fotballklubber i Norge kan skilte med det, sier Even Øgrey Brandsdal til Fædrelandsvennen.

Den tidligere Start-sjefen, som nå er toppsjef i telekomselskapet Phonero, er innstilt som ny styreleder i Våg Fotball, til tross for at nåværende styreleder Trond Blattmann har gitt beskjed til valgkomiteen om at han ønsker å fortsette i rollen.

– Hvis årsmøtet vil skifte ut styret, forholder jeg meg til det, sier Blattmann, som har hatt vervet i en årrekke.

Tirsdag kveld tar Brandsdal over det frivillige vervet - om medlemmene vil. Med seg har han forslag Blattmann sier «han blir bekymret av». Kontingent og treningsavgift, som tidligere har kostet 2550 kroner per hode, blir kun en symbolsk sum i 2023.

Her er forslagene:

1. Kontingenten for 2023 settes til kroner 50

2. Treningsavgift avskaffes

3. Treneravgift avskaffes

– Målet er at det ikke skal være noen økonomiske barrierer som hindrer barn og unge å være i aktivitet. Både jeg og mange andre har råd til å betale de tusenlappene det koster å holde barna våre i Våg. Sik er det dessverre ikke for alle, spesielt i disse tider, sier Brandsdal.

Vil ha flere sponsorer og mer dugnad

Våg dro inn cirka 1,3 millioner kroner i medlemsavgifter i fjor, med ny kontingent blir summen rundt 50.000 kroner. Brandsdal mener klubben skal kunne dekke inn differansen med flere velvillige sponsorer og mer dugnadsarbeid.

– Vi har allerede snakket med bedrifter i Vågsbygd som har lyst til å bidra til at vi får dette til. Vi tror også at folk er villige til å bidra med mer dugnadsinnsats om medlemsavgiftene blir symbolske, sier den tidligere daglige lederen i Start.

Han har også hatt rollen som daglig leder i Våg FK tidligere.

Det er de to argumentene, mer sponsorkroner og mer dugnadsinnsats, som gjør Blattmann bekymret. Våg har i dag i underkant av millionen i sponsorinntekter.

– Bortfaller medlemsavgiftene, er jeg redd livsgrunnlaget forsvinner. Å få inn sponsorer i klubben har vi fått kjenne på kroppen at ikke er lett. Dugnadsånden er ikke som den engang var. De har ingen avtaler de har vist frem, og de har heller ikke noe alternativt budsjett, sier Blattmann.

Totto: - ingen «quick fix»

Tidligere fotballprofil Tore André «Totto» Dahlum er daglig leder i Våg, og den som skal gjennomføre den nye politikken i fotballklubben - der store deler av det nåværende styret ser ut til å bli byttet ut. Brandsdal har med seg Geir Åge Nomeland og Joachim Nygaard som nye styremedlemmer. Alle har barn i Våg.

– Vi vet litt lite om disse forslagene som kommer fra den nye grupperingen, innleder Totto.

– Er du skeptisk?

– Jeg vet ikke om jeg skal bruke det ordet. Det høres jo fint ut, men det kan også føre med seg utfordringer. Får vi medlemsvekst, må vi jo også sørge for at alle får det beste tilbudet vi kan gi, det fordrer blant annet flere trenere. Jeg registrerer at de mener det kan føre til mer dugnadsaktivitet. Jeg tror ikke det er noen «quick fix». Det vi idrettsledere diskuterer, er jo en frivillighet i klubbene som er på vikende front. Det er den reelle hverdagen. Jeg vet ikke om dette vil løse den problematikken, sier Dahlum, før han legger til.

– Det aller viktigste for Våg FK er en forutsigbarhet i økonomien for flere år fremover. Jeg er usikker på om dette forslaget gir det, sier han.

Vil ha over 1000 aktive medlemmer

– Dersom vi ikke lykkes er det ikke verre enn at vi må etablere en annen modell som ivaretar det vi forsøker å få til. Vi går likevel inn med en sterk tro på at dette er løsbart, med mål om økt aktivitet i bydelen og stolthet for klubben vår, argumenterer Brandsdal.

Han mener kjernen i forslagene handler om å rive ned barrierer for familier i Vågsbygd og på Slettheia. Han tror på medlemsvekst på 30 prosent for Sørlandets tredje største idrettsklubb etter Gimletroll og Randesund. Klubben har cirka 1000 medlemmer, hvor cirka 800 er aktive.

– Vi vet at flere barn og unge ikke er med i Våg fordi det er for dyrt, og kvier seg for å spørre sine foreldre om å være med. Det finnes støtteordninger i dag, men vi er redd for at ikke alle har forutsetningene for å bruke dem og opplever det som en barriere. Vi skal få bort alle barrierer fordi vi tror det finnes store mørketall, sier trebarnspappaen fra Andøya.

Blattmann er ikke like sikker.

– Jeg vil ikke spekulere i at dette bryter barrierer. Jeg har hatt denne rollen i mange år, og det har aldri vært noen i Våg som ikke har spilt fotball på grunn av økonomi. Vi har drevet oppsøkende virksomhet, fått hjelp av kommunen og lagt til rette for alle. Det har vært det viktigste for Våg, sier Blattmann, som ikke kommer til å stå på barrikadene for å bli gjenvalgt som styreleder tirsdag.

– Da må noen andre stille benkeforslag. Jeg har ingen indikasjoner på at det skjer, sier han.