TV 2-sjef svarer på kritikken: – Har diskutert så bustene føyk

TV 2-profilene Marius Skjelbæk og Jesper Mathisen har måtte tåle kritikk for spørsmålene de stilte Ståle Solbakken etter Norges 1–1-resultat borte mot Georgia. TV 2-sjef Vegard Jansen Hagen sier at det har vært store diskusjoner internt i kanalen underveis i landslagsperioden.

Tirsdagens bortekamp i Georgia endte i norsk fortvilelse etter enormt sjansesløseri. Etter det skuffende resultatet kritiserte flere TV-seere rettighetshaver TV 2 for ikke å stille nok kritiske spørsmål til landslagssjef Ståle Solbakken.

TV 2-profil Marius Skjelbæk, som sammen med kollega Jesper Mathisen sto på indre bane i Georgia og stilte brorparten av spørsmålene til Solbakken, tok til Twitter for å svare på kritikken.

– Twitter er et samfunn med en haug av fotballinteresserte mennesker – både anonyme og med fullt navn. Når de spør og/eller engasjerer seg i vår jobb, synes jeg det er høflig, innenfor rimelighetens grenser, å svare så godt jeg kan. Vi har meninger om mange og må tåle at folk har det om oss, skriver Skjelbæk i en SMS til VG.

Fakta Disse spørsmålene stilte Skjelbæk og Mathisen til Solbakken Hva er tankene etter å ha samlet alle gutta i garderoben?

Nøkkelen i en slik type kamp, når man har gått til pause, er vel at dette ikke skal bli så kaotisk. Jeg regner med at det har vært snakket om?

Er det dere som gjør at Georgia får den energien ved hjelp av publikum, og at de får noen egentlig ganske unødvendige kontringer?

Om handssituasjonen: Hva tenker du?

Hva tenker du om alle de elleville målsjansene som misbrukes?

Hva er vurderingen mot slutten når det kommer til å enten gamble eller å kontrollere inn det ene poenget man har?

Om byttene: Hva var vurderingene bak de?

Midtstopperne er vel ikke på sine beste steder i løpet av en kamp på baklengsmålet der?

Sett bort ifra resultatet i disse to kampene. Hva er du mest fornøyd med?

Det er bedring her og det er bedring der, men din jobb er jo å få laget til å vinne kamper. Hvis ikke så kan vi vel glemme EM i Tyskland?

Hva tenker du når det koker som aller mest i denne kampen (mot Georgia)?

Ett poeng så langt i kvaliken. Hva gjør det med gruppen videre i dine øyne? Vis mer

Da VG spør TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen om de selv synes indre bane-teamet var kritiske nok i tilnærmingen etter landslagets start på EM-kvalifiseringen, svarer han følgende:

– Ja, de gjorde gjennomgående en god jobb. Så er det sikkert ting som kunne vært gjort enda bedre. Ståle Solbakkens bytte-bonanza i Spania-kampen burde gjerne vært belyst mer kritisk. Det har vi levende diskusjoner rundt og vi jobber for å levere enda bedre journalistikk i fortsettelsen, sier Jansen Hagen til VG.

Internt i kanalen har det også vært «friske meningsutvekslinger», sier Jansen Hagen til VG. Det var nemlig ett spesifikt intervju som skapte delte meninger.

For i forkant av den første landskampen mot Spania fikk TV 2 et eksklusivt intervju med kaptein og stjernespiller Martin Ødegaard.

Det første intervjuet med landslagskapteinen etter at Ødegaard og Skal vi danse-profil Helene Spilling møtte sammen på rød løper i London.

Men selv om Ødegaard og Spilling for øyeblikket var Fotball-Norges største snakkis, så fikk ikke drammenseren et eneste spørsmål om sin relasjon til Spilling i løpet av det ti minutter lange intervjuet.

Da resten av norske medier fikk møte landslagskapteinen to dager senere og stille spørsmålet, bløffet 24-åringen det bort med at «jeg hadde egentlig gledet meg til å snakke om det med B-laget, men de valgte å ikke spørre».

Senere har Jansen Hagen sagt til Dagbladet at det ikke ble lagt føringer i B-lagets intervju med kapteinen.

– B-laget fikk kritikk for ikke å stille Ødegaard spørsmålene om hans relasjon til Helene Spilling. Er det en nyhet TV 2 er interessert i å ha?, spør VG Jansen Hagen.

– Ja, denne har vi diskutert så bustene føyk. Jeg kan ha forståelse for at spørsmålet ikke ble stilt. B-laget ønsker å skape et konsept, B-landslaget, der landslagsspillerne skal få andre spørsmål enn de får i alle andre settinger, sier han, og fortsetter:

– De er tro mot sitt konsept og på den måten får de også frem andre historier som kan være vel så interessante som privatlivet.

– Når det er sagt, så tror jeg det er fullt ut mulig for B-laget å stille de kleine og ubehagelige spørsmålene også, og har tro på at de i fortsettelsen vil finne sin særegne måte å gjøre dette på, fortsetter han.

Nevnte Skjelbæk og Mathisen sto bak spørsmålene både i podkasten med Ødegaard og indre bane-intervjuet med Solbakken.

Skjelbæk sier han har respekt for at mange mente B-laget burde stilt spørsmålet om Ødegaards relasjon til Spilling.

– Det er helt naturlig at en sak som får oppmerksomhet i alle norske medier også blir tema internt. Jeg har respekt for at mange mente vi burde ha stilt det spørsmålet. Men jeg vurderte det ikke sånn og hadde heller ikke gjort det nå. Men det sier litt om verden vi lever i at et manglende spørsmål om landslagskapteinens sidemann på et fjernet bilde – er den mest omdiskuterte journalistiske saken både før og etter to landskamper, skriver Skjelbæk til VG.

TREKLØVER: Marius Skjelbæk (t.v.), Simen Stamsø Møller (i midten) og Jesper Mathisen utgjør trioen i TV 2-podkasten B-laget. Her fra et møte med VG i 2021.

Jansen Hagen sier at de tillater at duoen gjør begge deler fordi de gjør «en god, journalistisk jobb». Han påpeker samtidig at de også hadde nyhetsreporterne Eirik Nesset Hjelvik og Arilas Berg Ould-Saada i andre intervjuposisjoner.

– Kan profilene i B-laget komme for tett på aktørene gjennom sin underholdningstilnærming? I hvilken grad opplevde dere at de var det under denne samlingen?, spør VG.

– B-laget er bare en liten del av det Mathisen, Skjelbæk og Simen Stamsø Møller gjør i TV 2 i løpet av et år. De er allsidige og anvendelige, og er fullt i stand til å være kritiske, når situasjonen krever det, sier Jansen Hagen.

– Er det et tilstrekkelig skille mellom journalistikk og underholdning i TV 2s sportsdekning?

– Ja. Samtidig er det utfordrende med vekslinger mellom ulike roller, konsepter og formater. Derfor må vi hele tiden kunne åpent diskutere, evaluere og justere, sier Jansen Hagen.

– Har det samme skillet vært tema internt?

– Absolutt. Vi lever av tillit, så hvordan vi forvalter denne, er gjenstand for en kontinuerlig intern diskusjon. Det er sunt og skjerpende, avslutter Jansen Hagen.