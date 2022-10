Danskene gnir seg i øynene av RBK-kometen: – Har overrasket alle

Casper Tengstedt scorer på bestilling for Rosenborg. Nå skaper han bølger også i hjemlandet.

Casper Tengstedt herjer for RBK om dagen.

10. okt. 2022 18:23 Sist oppdatert nå nettopp

– I Danmark har man virkelig fått øynene opp for hvor stort talent han faktisk er. Han har gjort det godt på U 21-landslaget, men jeg tror samtlige aktører er overrasket over at han har tatt Eliteserien med storm slik han har gjort.

René Schrøder er sjefredaktør i det danske nettstedet Bold.dk og har - naturligvis - fått med seg Casper Tengstedts start i Rosenborg.