Et gufs fra i fjor

VAL DI FIEMME (Aftenposten): En gammel fiende skaper fortsatt problemer for langrennsløperne.

Anne Kjersti Kalvå har leverte bra i Tour de Ski. Nå reiser hun hjem.

05.01.2023 11:28 Oppdatert 05.01.2023 12:00

Man kan se den nesten med en gang man ankommer Cavalese i Val di Fiemme: Monsterbakken stiger ut av terrenget og oppover den italienske fjellsiden.

Det er i den Tour de Ski avgjøres søndag. Da er ikke Anne Kjersti Kalvå med. For da morgentåken løftet seg fra alpinbakken torsdag morgen, ble det klart at 30-åringen reiser hjem til Trondheim. Hun har testet positivt for koronaviruset.

