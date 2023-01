Avviser dobbelt hjertestans - tilstanden fortsatt kritisk

Buffalo Bills-spiller Damar Hamlin (24) viser tegn til bedring etter å ha fått hjertestans under mandagens NFL-kamp mot Cincinnati Bengals.

DRAMATISK: Damar Hamlin falt plutselig om under en kamp i den amerikanske fotballigaen NFL mandag.





05.01.2023 08:17 Oppdatert 05.01.2023 08:51

Klubben ga ut en oppdatering om tilstanden hans onsdag, etter at Hamlins onkel, Dorrian Glenn, hevdet at spilleren måtte gjenopplives to ganger.

Onkelens opplysninger ble senere tilbakevist:

«Damar forblir på intensivavdelingen i kritisk tilstand med tegn til bedring i går og over natten,» skriver Bills på Twitter og fortsetter:

«Han forventes å forbli under intensivbehandling ettersom helseteamet hans fortsetter å overvåke og behandle ham.»

24-åringen taklet Bengals-spiller Tee Higgins i slutten av første omgang (av fire «quarters») av mandagens NFL-kamp. Han reiste seg opp, tok seg til hjelmen og falt bakover. Han ble liggende urørlig, og han fikk hurtig medisinsk tilsyn.

Hamlin fikk livreddende førstehjelp på banen og behandling i nesten 20 minutter før han ble fraktet ut på båre og til sykehus.

Onsdag «avslørte» hans onkel, Dorrian Glenn, at Hamlin også måtte gjenopplives da han ankom University of Cincinnati sykehus.

– Hjertet hans hadde stoppet, så de måtte gjenopplive ham to ganger. De gjenopplivet ham først på banen, før de brakte ham til sykehuset, og så gjenopplivet de han en gang til da han kom dit, sa Glenn til CNN.

Denne uttalelsen ble altså senere korrigert og omtalt som en misforståelse.