Takker fansen etter drømmekvelden. Nå inviterer Kolstad til ny Spektrum-fest

Janus Smarason merket hvordan 9000 tilskuere trykket på mot slutten, mens Adrian Aalberg fikk frysninger før alt skulle avgjøres.

Janus Smarason roser publikum etter seieren i Spektrum.

17 minutter siden

KOLSTAD – ELVERUM 26-24: På sidelinjen sto Kolstad-trener Christian Berge og kjente at han fikk være med på noe helt spesielt.

– Man kjenner at man lever under sånne opplevelser. Og det er fantastisk moro å vinne til slutt. Vi ligger bak nesten hele kampen. Det er den andre gangen vi gjør litt sånne merkelige ting, men den moralen vi viser synes jeg faen meg er bra. Det skal laget ha all ære for.