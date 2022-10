To Zucca-målgivende – Wild tapte på overtid

(Boston Bruins-Minnesota Wild 4–3 etter spilleforlengelse) Mats Zuccarello (35) vartet opp målpoeng nummer ni og 10 på fem kamper da Minnesota Wild gikk fra 1–3 til 3–3 i ordinær spilletid. Men de tapte i spilleforlengelsen.

10 minutter siden

Minnesota Wilds beste målpoengjeger sto bak Wilds redusering til 2–3 ved Matt Boldy og utligning til 3–3 ved Jared Spurgeon snaut fem minutter før ordinær spilletids slutt.

I spilleforlengelsen ble Taylor Hall matchvinner for Boston Bruins da det gjensto 10 sekunder av spilleforlengelsen begrenset til fem minutter.

Minnesota Wild kom til sesongens første bortekamp med nær trøstesløs poenghøst i bagasjen: En seier arrow-outward-link - etter spilleforlengelse mot Vancouver Canucks i siste kamp - i løpet av de fire første kampene, alle på hjemmebane altså.

Nordmannens individuelle uttelling har imidlertid vært solid. Fire mål og fire målgivende pasninger - etter tapet lørdag henholdsvis fire og seks - og med det plassert helt i toppsjiktet av NHLs målpoengstatistikk med to målpoeng i snitt per kamp.

I Boston startet Minnesota Wild formiddagsoppgjøret - lokal tid - friskest. Brandon Duhaime gjorde kampens første mål etter snaut to minutter, til alt overmål i undertallsspill fire mot fem utespillere.

Hjemmelaget kom fort til hektene og utlignet ved Nick Foligno 77 sekunder senere. Tsjekkiske David Pastrnak scoret sitt fjerde må for sesongen da han satte inn 2–1 bak Wilds veterankeeper Marc-Andre Fleury (37) i 13. spilleminutt. Det kunne fort ha blitt 3–1 et par minutter før første pause, hvis det ikke var for Fleury - som mesterlig hindret det i Boston-overtallsspill fem mot fire utespillere.

PÅ HÆLENE: Mats Zuccarello i duell mot Boston Bruins senterspiller Craig Smith i første periode i TD Garden i Boston.

For de som måtte ha savnet Mats Zuccarello (35), var etterlysningen berettiget.

Han og hans leke- og rekkekamerat Kirill Kaprizov (25) utgjorde så å si ingen offensiv trussel for motstanderen de første 20 minuttene.

Les også Elsker mammas kjøttpudding – serverer kompisen taco

Den saken ble ikke bedre av at høyreiste Hampus Lindholm fikk gjøre 3–1 etter å ha avansert inn fra sin backposisjon.

Han fikk skyte en gang, deretter en avgjørende gang - pucken opp i venstre kryss bak Fleury.

Mats Zuccarello våknet etter hvert til liv. Med seks minutter igjen av midtperioden pådro Boston Bruins seg en to minutter utvisning. Det betydde Zuccarello i dirigentrollen, med mulighet for å vise hva han virkelig kan - nemlig spille frem en medspiller til en opplagt målsjanse.

Som sagt, så gjort.

Mats Zuccarello - skuddpasning - pucken via køllebladet til Matt Boldy: Redusering til 3–2 bak Bostons svenske keeper Linus Ullmark. Boldys tredje scoring denne sesongen, Mats Zuccarellos femte målgivende pasning. Litt ut av det blå, kan man vel si. Men også typisk når «Zucca» får ta regi.

Fem minutter ut i tredje ordinære periode fikk Wild en ny overtallsspillsjanse. Da capo: Zuccarello til Boldy og 3–3, helt til dommerne fikk se reprisen i videopptak og annullerte «scoringen» fordi Boldy sparket pucken i nettet med «aktiv skøytefot».

Et par minutter senere frispilte Zuccarello sin lagkamerat Eriksson Ek med en lang og genial pasning. Svensken klarte ikke å overliste landsmann Ullmark.

Det gjorde derimot backen Jared Spurgeon (32) da det gjensto fire og et halvt minutt. Wild-kapteinen scoret sitt NHL-mål nummer hundre - sesongens første - da han utlignet til 3–3.

I spilleforlengelsen pådro Kirill Kaprizov seg en utvisning. Den utnyttet hjemmelaget brutalt. 10 sekunder før spilleforlengelsens slutt, ved Taylor Hall.