Bekreftet: Sæter har skrevet under med Jim Solbakken

Jim Solbakkens selskap har onsdag ettermiddag bekreftet agentavtalen med Ole Sæter.

Har signert for Jim Solbakken: Ole Sæter

19. okt. 2022 12:49 Sist oppdatert nå nettopp

– Ting er ikke bekreftet, og derfor ikke noe jeg kan kommentere. Jeg kan verken avkrefte eller bekrefte det som erfares i media, sa Sæter tidlig onsdag ettermiddag.

Men like etter klokka 14 bekrefter Player Solution, selskapet til Solbakken, at de har skrevet under på en avtale med Sæter.