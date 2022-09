Mistet 300 000 TV-seere

Toppidrettsveka-sjef Daniel Myrmæl Helgestad er fornøyd med TV-tallene til tross for en nedgang fra fjoråret.

Johannes Høsflot Klæbo før start i Granåsen på den siste av de tre konkurransedagene under Toppidrettsveka i år.

12 minutter siden

– Historisk sett er dette blant de beste TV-tallene. Siden vi gikk over til NRK har vi hatt mellom 1-1,4 millioner seere. I år tapte vi noen seere til Skal vi danse på lørdagen. Det er nok der forskjellen fra i fjor ligger. Alt i alt er vi veldig fornøyde med årets TV-tall. Dette viser at langrenn fortsatt står særdeles sterkt. Så lenge langrennsinteressen er så stor, føler vi oss trygge på at de høye seertallene opprettholdes.

Det sier Toppidrettsveka-sjef Daniel Myrmæl Helgestad om seertallene til Toppidrettsveka i år.