Dennis Hauger fikk løpet ødelagt av motortrøbbel

Dennis Hauger (19) fikk trøbbel med motoren og kjøre inn til depotet allerede etter én runde av Formel 2-løpet i Bahrain søndag.

05.03.2023 11:35 Oppdatert 05.03.2023 12:24

Det ble en kaotisk første runde der sikkerhetsbilen måtte inn. Hauger kjørte inn i depotet etter elektroniske problemer, men etter hvert kom han seg ut igjen på banen.

– Trolig trøbbel med turboen, melder manager Harald Huysman til VG.

MP-teamet må trolig bytte motor før neste runde i Formel 2.

Hauger fortsatte til tross for at han lå fem runder bak teten - for å teste bilen. Så kjørte han inn i depotet og brøt for godt.

Etter hvert kom Hauger seg ut på banen igjen:

Hauger brukte løpet til å teste bilen. Han holdt seg unna de andre bilene for ikke å påvirke rekkefølgen blant dem som kjempet om poeng.

Lørdag fikk Dennis Hauger en pangstart på sesongen da han ble nummer to i sprintløpet.

Den norske Red Bull-junioren kvalifiserte seg fredag som fjerde best etter en vanvittig hundredelskamp. Det er den nest beste kvalifiseringen han har hatt i Formel 2- karrieren. Det var derfor store forventninger til søndagens løp.

Nordmannen har i år skiftet til nytt team, MP Motorsport. Hauger tok to seirer i Formel 2 i 2022, én gang i et sprintløp og én gang i et hovedløp.

26 løp gjenstår av årets Formel 2-sesong.