RBK-kapteinen om rykteflommen: - De trodde jeg hadde slått ham ned

21.06.2023 17:39

Han var kaptein for RBK under Kjetil Rekdal. Og han er kaptein for RBK under Svein Maalen.

Etter to dager under ny sjef er Markus Henriksen på plass hos Rasmus&Saga.

Det blir en drøy time om både Rekdal, Maalen - og om Henriksen selv.

Forskjeller og likheter

For: Hvordan opplevde Henriksen trenersparkingen?

Hvordan var samtalen med Rekdal? Og hvordan har starten under Maalen vært?

Vi snakker også om forskjeller og likheter mellom de to trenerne - og hvordan de vil at fotball spilles.

Vi er innom et av vårens mest spektakulære rykter fra RBK-garderoben.

Og vi snakker om møtet Henriksen hadde med styret én uke før det samme styret tok avgjørelsen om å sparke trenerduoen. Hvordan foregikk det?

Vi tar naturligvis også ut «Ukas lag».

