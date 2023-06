Ferdig i Kolstad før tiden: - Jeg er veldig glad for at vi fikk en slutt på det

Tida som Kolstad-spiller er over for Elias Thome, kort tid etter at klubben hentet talentet Erlend Johnsen som ny høyrekant.

Elias Thome (t.h) er ferdig i Kolstad. Ett år før kontrakten opprinnelig gikk ut.





23.06.2023 10:00

Da nyheten om at trønderen Erlend Johnsen blir Kolstad-spiller kom 30. mai, uttalte Kolstad-trener Christian Berge til Adresseavisen at det ble en ny konkurransesituasjon på høyrekanten.

I forrige uke meldte Kolstad på sin hjemmeside at Elias Thome var ferdig i klubben - ett år før kontrakten opprinnelig gikk ut.