Holse svarer på Glimt-interessen - og linkes til England

Rosenborgs superdanske har en rekke beilere.

SNAKKER UT: Carlo Holses navn står på blokken til en rekke klubber dette overgangsvinduet. Vis mer

LERKENDAL: – Først og fremst er det en anerkjennelse av at jeg har gjort noe bra i lang tid. Det er fint. Utover det har jeg ikke så mye å si. At det kommer interesse når kontrakten nærmer seg slutten er helt naturlig. Jeg tenker at det er rimelig vanlig at det er interesse fra andre når man har gjort et godt stykke arbeid.

Det sier Carlo Holse til Adresseavisen. Dansken blir av mange sett på som Rosenborgs aller heteste salgsobjekt. Tidligere har dansken, med halvannet år igjen av kontrakten, blitt linket til blant annet Genoa og Schalke 04.