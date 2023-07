Opplysninger til VG: Kasper Høgh nærmer seg Glimt

Søndag kjøpte Stabæk Kasper Høgh (22). Mandag skal dansken være på vei til Bodø/Glimt.

PÅ VEI BORT?: Kasper Høgh kan bli Glimts neste signering.





03.07.2023 21:24 Oppdatert 03.07.2023 21:39

Det får VG opplyst. Dansken har vært på lån fra Aalborg denne sesongen, før Stabæk benyttet seg av en opsjon til å kjøpe spissen søndag.

Nettavisen omtalte den mulige overgangen først.

Høgh signerte en kontrakt med Stabæk ut 2025, men etter det VG erfarer nærmer Kasper Høgh seg en overgang til Bodø/Glimt. Klubbene er i forhandlinger og mye tyder på at overgangen går i boks.

Danskens siste kamp for Stabæk ser dermed ut til å bli 1–2-tapet for Tromsø, der 22-åringen noterte seg for mål OG rødt kort.

Høgh måtte dermed sone karantene og var ikke med da Stabæk tapte 0–1 for Strømsgodset mandag kveld.