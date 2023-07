Warholm frykter aksjonene skal ødelegge idrettsopplevelser: – Kjipt

Karsten Warholm ser ingen enkel løsning på problemet med aktivister som bruker idretten som protestarena.

HINDER I VEIEN: Karsten Warholm på vei inn til seier i skandaleløpet i Stockholm. Han er lite fornøyd med miljøaksjoner på idrettsbanen. Vis mer

Wimbledon-turneringen i London ble onsdag kveld det hittil siste offeret for miljøaksjoner. To demonstranter tok seg inn på tennisbanen og stoppet en kamp.

For bare fire dager siden møtte Karsten Warholm på samme problem da han vant 400 meter hekk i Diamond League-stevnet i Stockholm. Ulsteiningen kom seg helskinnet fra aktivistene som tok seg inn på løpebanen og utgjorde en risiko for utøverne.

Dette er bare to av en rekke hendelser de siste årene.

Warholm spår at problemet ikke er lett å løse.

–Jeg tror dessverre det er vanskelig å komme noen vei her, mener 27-åringen.

«Frykten for utøvernes ve og vel kan fort bli et argument for å stramme inn sikkerheten på idrettsarrangement i fremtiden. Det vil først og fremst gå utover publikum», skriver TV 2s kommentator Mina Finstad Berg i en kommentar.

På spørsmål om det er en fare for idrettsutøvernes sikkerhet, sier Warholm til VG:

– Det er litt både og. For å ta det generelt så er det kjipt hvis det, på grunn av at få individer velger å vise frem saken sin på en farlig måte, skal ødelegge idretten med tanke på kontakten og nærheten med publikum. At sikkerheten skal bli så stor at de råeste idrettsopplevelsene skal bli begrenset. Det må vi prøve å unngå.

Finstad Berg påpeker at et alternativ kan være å øke den fysiske avstanden mellom publikum og utøvere.

På friidrettsarenaer sitter publikum tett på utøverne. Warholm vil ikke ha store endringer:

– Store gjerder og høyere sikkerhet er ikke svaret heller, sier han.

FARLIG: Under fjorårets Tour de France satte en protestgruppe seg midt i veibanen.

I etterkant av løpet på søndag fortalte franskmannen Wilfried Happio, som løp i samme øvelse som Warholm, at han pådro seg en skade etter episoden.

– Ja, det stemmer dessverre. Jeg måtte kaste meg voldsomt til venstre for å ikke krasje i en av aktivistene, sier han til Expressen.

– Det er ganske grovt. Jeg trodde alle kom helskinnet fra det. Det er i så fall helt tragisk. Hvis noen ble skadet så viser det enda en gang hvor hodeløst dette er, raser Warholm.