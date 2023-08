Medier: Tottenham avviste nytt Bayern-bud på Kane

Tottenham skal ha avslått Bayern Münchens siste bud på den engelske superspissen Harry Kane.

Det skriver både The Athletic og Sky Sports.

Ifølge den førstnevnte nettsiden skal budet være 25 millioner pund (323 millioner kroner) lavere enn det Tottenham ønsker for Kane.

The Athletic skriver at Bayern først fikk et bud på 70 millioner euro (780 millioner kroner) avslått i juni, før deres andre forslag også ble avvist i begynnelsen av juli.

Tottenham har benyttet seg av Hugo Lloris som kaptein i flere år, men den ferske manageren Ange Postecoglou ga Kane kapteinsbindet i søndagens treningskamp i Lloris' fravær.

Postecoglou uttalte i slutten av juli at han ikke kunne garantere at spissen spiller i hvitt når den nye sesongen sparkes i gang.

Kane er inne i sitt siste kontraktsår i Tottenham, hvor han har spilt for siden han slo gjennom i 2014/15-sesongen. I februar rundet han 200 Premier League-mål.