Demonstranter stanset sykkel-VM

VM i landeveissykkel i Skottland ble stoppet av demonstranter. Kvart over ett norsk tid var rittet i gang igjen.

– Demonstrantene skal ha limt seg fast i asfalten og lenket seg fast, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

Flere melder på X/Twitter at demonstrantene har limt seg fast i asfalten og også er lenket sammen.

Klokken kvart over ett norsk tid gikk bruddet som hadde en luke på nesten ni minutter på hovedfeltet i gang igjen. Hovedfeltet venter fortsatt på klarsignal.

– Nå har de stått her i nesten en time, sa Paasche.

Sykkelpresidenten sier til rytterne som står og venter på at demonstrantene skal fjernes at syklistene kunne ha passert dem, men at bilene ikke hadde kommet seg forbi.

Syklistene var på vei inn til Glasgow da de møtte på demonstrantene.

Det gjensto omtrent 190 kilometer av VM da alle syklistene stoppet helt opp. Det er ikke kjent hvem som står bak demonstrasjonen.

Demonstrantene er ikke vist på TV-sendingen.

– Rytterne stopper, og det er ikke ideelt. Likevel skal ikke dette spille så mye inn. Det er langt igjen til mål, sa Thor Hushovd under TV 2s sending.

UCI melder på X/Twitter at rittet har blitt nøytralisert.

Ni mann hadde gått i brudd og opparbeidet seg en stor luke da de ble stoppet av demonstrantene.