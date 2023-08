Dramatisk avslutning på VM i landeveissykkel – van der Poel tok VM-gull etter velt

VM i landeveissykkel i Skottland ble tidlig stoppet av demonstranter. Dramatikken endte imidlertid ikke der, og Mathieu van der Poel (28) ble verdensmester selv med velt under to mil fra mål.

GULLVINNER: Mathieu van der Poel (28) fra Nederland vant VM-gull i landeveissykkel. Vis mer





Wout van Aert tok sølvet, mens Tadej Pogacar spurtslo danske Mads Pedersen i kampen om bronsen.

– Fyttikatta for et VM, sier Thor Hushovd på TV 2-sendingen etter at van der Poel vant gullet med 1 minutt og 37 sekunder ned til sølvvinneren.

Nederlenderen har fra før vunnet blant annet VM i sykkelcross og endagsrittene Flandern rundt (2020, 2022) og Milan-Sanremo (2023).

Fakta Norske plasseringer – 2023-VM i Skottland, 271,1 kilometer 17.-plass Rasmus Tiller, 8.30 bak

50.-plass Andreas Leknessund, 14.15 bak

51.-plass Tobias Halland Johannessen, 14.18 bak Jonas Abrahamsen, Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen fullførte ikke. Vis mer

Rasmus Tiller ble beste norske på en 17.-plass, over åtte minutter bak VM-vinneren.

Både Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen trakk seg underveis i rittet.

BESTE NORSKE: Rasmus Tiller avbildet under Tour de France tidligere i sommer. Vis mer

Med 23 kilometer igjen rykket Mathieu van der Poel rykket til, og ingen av storkanonene van Aert, Pedersen eller Pogacar maktet å følge.

Drøyt syv kilometer senere hadde van der Poel et forsprang på halvminuttet.

Men nederlenderen var litt vågal og angrep en innersving litt for mye på den våte asfalten i Glasgow. Da gikk han på trynet og plutselig var det spenning igjen i noen minutter.

– Du skal ikke gjøre det når du leder i VM, sa TV 2s Thor Hushovd om manøveren.

Fakta Vinnere av VM i landevei siste ti årene 2013: Rui Costa, Portugal

2014: Michal Kwiatkowski, Polen

2015: Peter Sagan, Slovakia

2016: Peter Sagan, Slovakia

2017: Peter Sagan, Slovakia

2018: Alejandro Valverde, Spania

2019: Mads Pedersen, Danmark

2020: Julian Alaphilippe, Frankrike

2021: Julian Alaphilippe, Frankrike

2022: Remco Evenepoel, Belgia

2023: Mathieu van der Poel, Nederland Thor Hushovd er siste nordmann til å vinne VM-gull på øvelsen – noe han gjorde i 2010. Vis mer

Forspranget ble imidlertid aldri hentet inn. Det så ikke ut til at Pogacar & co. hadde fått med seg at lederen av VM gikk i asfalten.

– Dette vet de ikke. De har ikke radiokommunikasjon, sa TV 2-ekspert Thor Hushovd.

Hushovd hadde rett. Etter målgang sa Mads Pedersen at han ikke kunne vite noe på grunn av mangelen på radio. mangelen på radio.Det internasjonale sykkelforbundet hadde bestemt at det ikke skal brukes radiokommunikasjon i VM-rittet.

Van der Poel kom seg raskt opp etter smellen, og bare økte og økte forspranget. Med åtte kilometer igjen var det en ledelse på drøyt halvannet minutt.

Ingen av de norske rytterne var i nærheten av medalje søndag.

Tidligere søndag var det også dramatisk i VM-rittet.

Det gjensto omtrent 190 kilometer da alle syklistene stoppet helt opp på grunn av demonstranter.

Demonstrantene ble ikke vist på TV-sendingen.

Ni mann hadde gått i brudd og opparbeidet seg en stor luke da de ble stoppet av demonstrantene.

– Rytterne stopper, og det er ikke ideelt. Likevel skal ikke dette spille så mye inn. Det er langt igjen til mål, sa Thor Hushovd.

– Demonstrantene skal ha limt seg fast i asfalten og lenket seg fast, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

Klokken kvart over ett norsk tid gikk bruddet som hadde en luke på nesten ni minutter på hovedfeltet i gang igjen.