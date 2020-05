Kort forklart

De store fotballigaene, som Premier League, er stoppet opp.

Hvorfor er det så viktig for fotballen å få ligaene ferdigspilt i en tid hvor en pandemi herjer i Europa?

Det korteste svaret er penger. Mye penger.

Hva er aller mest kritisk for fotballverdenen akkurat nå?

For det første, dette handler om langt mer enn at Liverpool tar ligamesterskapet de hadde ventet 30 år på vinne.

Det handler veldig mye om penger. Et rått anslag ligger på at et sted mellom 20 og 30 milliarder kroner er i spill i de fem største ligaene i Europa.

Det er selvfølgelig en del andre faktorer med inne i bildet, men i all hovedsak handler det om å unngå tap av store summer for klubbene. Det handler om å høye lønninger, store overgangssummer og dyre arenaer.

Kilde: KPMG

Hvor store beløp er det snakk om?

Europas største fotballklubber er mellomstore bedrifter med mange ansatte (noen svært høytlønte), dyre treningsanlegg og arenaer som koster hver eneste dag uansett om de er i bruk eller ikke. Inntektene kommer fra TV-rettigheter, sponsorer og i noe mindre grad billettinntekter og salg av effekter. Det er i all hovedsak TV-inntektene klubbene ønsker å berge. Da snakker vi ikke om småpenger.

Ifølge britiske medier står de 20 Premier League-klubbene i fare for å måtte betale tilbake rundt 10 milliarder kroner til TV-selskap over hele verden dersom ikke de resterende ni serierundene blir spilt.

Fakta: Hva vil det koste? Alle tall rundt hva det vil koste å avlyse ligaavslutningen i de forskjellige landene er selvfølgelig usikre. KPMG har regnet seg frem til et tap på et sted over 30 milliarder kroner totalt for de fem store ligaene. England: 13 milliarder kroner Spania: 7 milliarder kroner Italia: 5 milliarder kroner Tyskland: 4,5 milliarder Frankrike: 2,2 milliarder

I Spania har de anslått det totale tapene for klubbene i La Liga til å ligge på samme nivå. Det er penger som klubbene i stor grad allerede har brukt.

I Tyskland blir tapet anslått til rundt en milliard i tapte billettinntekter og over tre milliarder i mulig tapte TV-inntekter.

Det er også kritisk for klubbene å bli ferdigspilt før 1. juli ettersom en rekke spillere har kontrakter som går ut på denne datoen. En rekke sponsorkontrakter går også ut på denne datoen.

Samtidig er det helt åpenbare sportslige grunner til at seriene blir ferdigspilt. Det skal kåres vinnere og resultatene vil avgjøre hvem som får muligheter til å spille i Europa når det igjen blir aktuelt med europeiske cuper igjen.

Hvordan kan de resterende serierundene spilles?

Fortsatt er det meste usikkert, men det diskuteres forskjellige muligheter for hvordan man skal komme i gang igjen. Men en ting er sikkert: Ligaene i England, Tyskland, Italia og Spania kommer ikke til å bli spilt med tilskuere. I England var det en stund snakk om å samle alle lagene i treningsleirer hvor de kunne ha full smittekontroll. Kampene skulle spilles hver dag gjennom sommeren på lukkede arenaer i nærheten av oppholdsstedene til spillerne.

Bundesliga i Tyskland kan bli den første store ligaen som restarter. Det er et håp om at kamper kan spilles allerede 9. mai. Et strengt regelverk for testing og gjennomføring av returen til fotball blir utarbeidet.

Italienske Serie A-spillere får sjansen til å trene sammen igjen fra neste uke av. Men statsminister Giuseppe Conte har utsatt avgjørelsen om tidspunkt for oppstart.

I Spania begynner treningen så vidt i neste uke. Deretter er det laget en plan i fire faser hvor det til slutt blir snakk om daglig koronatesting i en periode hvor det spilles kamper.

Spansk fotball har nå tre alternative oppstartsdatoer: 28. mai, 6. juni eller 28. juni.

I Frankrike må de belage seg på å ta det økonomiske tapet. Sesongen blir ikke ferdigspilt ble det bestemt tirsdag denne uken.

Uansett, ingen taklinger før myndighetene har sagt ja.

Hvem tar beslutningene om hvordan sesongen skal avsluttes?

Først og fremst er det myndighetene i hvert enkelt land som tar den endelige beslutningen om når og hvordan.

Samtidig er det klubbene og ligaene som står ansvarlig for å lage opplegg som er gode nok til at helsemyndigheter og politikere kan tillate at fotballene ruller igjen.

Hvordan blir neste sesong seende ut?

Ingen av de store ligaene kommer til å starte opp på tradisjonelt vis i august. Det betyr at hele sesongen trolig blir forskjøvet utover høsten. Ingen kan sikkert si noe om når det blir oppstart. Samtidig blir det en utfordring å bli ferdigspilt før neste års fotball-EM, som tidligere i vår ble utsatt med ett år fra 2020 til 2021.

Noen snakker om å la det nasjonale seriespillet får rangen og muligens utsette europacupspill i sesongen 20/21. Til høsten begynner også en VM-kvalifisering for landslagene, og Norge har fortsatt en playoffkamp til EM som ennå ikke er spilt.

Hva skjer med norsk fotball fremover?

I motsetning til de store ligaene som går fra sommer til sommer, var ikke den norske ligaen startet da pandemien brøt ut for fullt. Foreløpig er alt seriespill (alle fotballkamper på alle nivå, for den del) utsatt på ubestemt tid.

Hvordan norsk fotball kan komme i gang igjen, er usikkert. Men det skjer uansett ikke med tilskuere før etter 1. september. Myndighetene har bestemt at arrangement med mer enn 500 mennesker til stede ikke vil bli tillatt før etter denne datoen. Eliteserien kan bli startet opp uten tilskuere før den tid, men mye avhenger av når spillerne kan få lov til å trene som vanlig og ikke med sosial distanse og kun fem i hver treningsgruppe.