KRINGSJÅ: Norges sandvolleylandslag skulle egentlig vært godt i gang med sommerens verdensturné.

Mexico, Kina, Italia og OL i Japan.

Det er bare noen av stedene som sto på reiseplanen til verdensenerne i sandvolleyball Christian Sørum og Anders Mol denne sommeren.

Nå er hele sesongen 2020 avlyst for Beachvolley Vikings, som det norske landslaget kaller seg. Kanskje, bare kanskje, vil de kunne spille internasjonale kamper igjen i september.

På Koll Arena, en litt lang hoppserve fra Olympiatoppen, var det derimot lite som tydet på at sesongen brått tok slutt før den egentlig hadde begynt, da landslaget for første gang samlet seg etter at landet stengte ned 12. mars.

En intens økt på over to timer i den dype sanden kulminerte i slitne utøvere som bare noen timer etter skulle gjennom en ny økt.

– Når vi først trener, så gjør vi vårt beste. Vi skal bli bedre. Når man er på jobb, skal man gjøre jobben ordentlig, sier Anders Mol.

– Det er litt av hemmeligheten vår også, at vi prøver å pushe til det nivået når vi er i spillsettinger, sier far og trener Kåre Mol.

Stein Bjørge

Starter volleyballskole

Nå ønsker det som kan argumenteres for å være verdens beste sandvolleyballfamilie, å dele flere hemmeligheter.

Derfor vil de i løpet av sommeren legge ut på norgesturné.

– Vi tenker å lage sandvolleyballskoler rundt omkring i landet i sommer, røper Anders Mol.

Stein Bjørge

Foreløpig er hjemstedet Strandvik, Kristiansand, Stavanger og Oslo bekreftet som stoppesteder. Men turneen kan utvides.

– Vi får se om det er noen andre lokalmiljøer som vil at vi skal besøke dem. Vi har mulighetene åpne for Førde, Ålesund, Volda. Kanskje Lofoten? Vi har i hvert fall lyst til å dra dit selv, sier Anders Mol.

– Vi har lyst til å oppleve Norge i sommer. Vi får aldri muligheten til det ellers. Hvis vi kunne kombinert det med volleyballskole, så hadde det væt supert, skyter storebror Hendrik Mol inn.

Han forklarer at til vanlig er landslaget mer eller mindre på internasjonal reisefot tre måneder i strekk om sommeren.

– Dette er den eneste muligheten vi kommer til å få på en god stund til å kunne trene og være forbilder for barn og unge om sommeren, sier han.

Fakta: Beachvolley Vikings sandvolleyballskole Hva: Sandvolleyballskole for barn og ungdom i alderen 19–13 år som skal avholdes rundt omkring i Norge i sommer. Hvor: Strandvik (20–21. juni), Kristiansand (2–5. juli), Stavanger (9–12. juli) og Oslo (16–19. juli). Flere steder kan bli aktuelt. Hvem: Avholdes av det norske landslaget i sandvolleyball, populært kalt Beachvolley Vikings. Instruktører er blant andre Anders Mol, Christian Sørum, Hendrik Mol, Mathias Berntsen og Kåre Mol. Hvordan: For å overholde smittevernreglene skal barna deles inn i grupper på seks som hver har en instruktør og en bane. Det vil også være en dedikert smittevernsjef med på arrangementene. For å minske smitte vil det heller ikke være mat eller overnatting. Pris: Enda uvisst.

En idé som plutselig fikk liv

Tanken om å starte sandvolleyballskoler rundt omkring i landet, har vært hos elevene og sønnene over en lengre periode, forteller Kåre Mol.

– Guttene har alltid hatt lyst til å være med å bidra til vekst av sporten og møte fansen sin. De har alltid snakket om det, men nå var det plutselig perfekt timing, forteller han.

– Vi ble veldig inspirerte av Tarjei Skarlund og Martin Spinnangr, Vegard Høidalen og Jørre Kjemperud og Bjørn Maaseide og Jan Kvalheim. Men de hadde aldri muligheten til å faktisk trene oss. Nå har vi muligheten, sier Anders Mol.

FIKK DU MED DEG DENNE? Ingen OL, ingen penger, ingen konkurranser: Men ingen skal synes synd på dem

Stein Bjørge

Samtidig er det ikke til å stikke under stol at med avlyst sesong, er også majoriteten av inntektene til sandvolleyballspillerne borte.

– Når turneringene er avlyst, er alt av inntektsgrunnlag borte. Vi er ikke lønnet av noen. Så det er en slags sommerjobb i en måneds periode, sier Hendrik Mol.

– Hvordan har dere merket at alt av inntekter har stoppet opp?

– Vi er heldige som bor hjemme og ikke har noen leilighet og faste utgifter annet enn flybilletter og reise, sier Anders Mol og ler.

Stein Bjørge

Et helt volleyballag i familien

Hjemme for familien Mol, er den lille vestlandsbygden Strandvik med rundt 500 innbyggere. Der har familien på syv for første gang vært samlet under ett og samme tak over en lengre periode de siste månedene.

– Det har vært veldig rart. En går litt på veggene. Jeg gjør i hvert fall det, sier Anders Mol og forteller at han blant annet kjøpte seg randoneeski han knapt fikk brukt.

– Jeg har gått «bananas» i hagen, hørt på hagepodkaster og mye tullball jeg aldri har interessert meg for, sier far Kåre og ler godt.

Bjørge, Stein

Men innimellom hagearbeid, skigåing og planlegging av volleyballskoler, er det også blitt tid til trening.

Bak Anders (22) og Hendrik (26) er to nye Mol-brødre på vei opp og frem. Markus (18) går allerede på ToppVolley Norge og Adrian (15) starter der neste år.

– I og med at vi er i samme husstand, så har vi hatt lov til å trene sammen. Det har vært bra nivå, selv om det kun er familien, sier Hendrik.

For å slappe av, det er ikke noe alternativ i Mol-familien.

– Det verste jeg vet, er å sitte inne og se på serier. Da føler jeg at jeg kaster bort tiden min, sier Anders bestemt.

PS: Anders Mols makker Christian Sørum var ikke til stede på landslagets første trening grunnet begravelse.