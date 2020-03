Torsdag kveld ble det kjent at den tradisjonsrike Kollen-helgen skal gå uten tilskuere. Det var frykten for spredning av koronaviruset som fikk Oslo kommune til å ta avgjørelsen sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Nekten ble innført med hjemmel i smittevernsloven.

Et snaut døgn senere kan ikke arrangøren Holmenkollen skifestival gi et konkret svar på spørsmålet om refusjon.

– Dette er noe vi ser på. Vi har ikke helt oversikt, så vi må snu alle steiner, men dette er blant temaene vi har jobbet med i dag. Det er for tidlig å si, sier daglig leder Kristin Vestgren Sæterøy til Aftenposten.

– Får dere mange henvendelser fra publikum som er fortvilte?

– Absolutt, vi gjør det. Det er mange som har reist lenger enn langt for å være med på folkefesten, så det er mange fortvilte mennesker vi prøver å svare.

Kurt B.M. Haugli

Rett til å få pengene tilbake

Dagen før det drastiske grepet om å nekte publikum adgang til nasjonalanlegget i Kollen, ble det opplyst at det var solgt over 17.000 billetter. Et bortfall av billettinntekter vil bety tap av mange millioner kroner for Holmenkollen skifestival, som i sin helhet er eid av Norges Skiforbund.

En vanlig voksenbillett for helgens tre- og femmil var priset til 410 kroner. I tillegg var det egne billetter for Raw Air-rennene i hoppbakken. Forbrukerrådet mener alle har krav på refusjon.

– Det er leit å høre om avlysningen. Du har rett på pengene tilbake for billetten, men du kan ikke kreve arrangøren for utgifter utover det. Dette skyldes forhold som de ikke har ansvar for, sier jurist Caroline Skarderud.

På sine nettsider tok Holmenkollen skifestival forbehold om at billetter ikke ville bli refundert om arrangementet ble avlyst på grunn av dårlig vær. I stedet ble det rammet av virusfrykt.

Forbrukerrådet

Gir ett klart råd

Arrangøren har beskrevet situasjonen som «ekstraordinær». Forbrukerrådet mener billettinntektene må tilbakebetales selv om avlysningen skjer utenfor festivalens kontroll.

– Refusjon for selve billettkostnaden vil du ha rett på uansett, poengterer Skarderud.

Spredningen av koronaviruset skaper utfordringer for en rekke arrangementer i tiden som kommer. For mange er det usikkert om de kan gå som planlagt.

Forbrukerrådet anbefaler folk om å kjøpe billetter med kredittkort eller et bankkort med Visa eller Mastercard.

– Da kan du klage til kredittkortselskapet eller banken din om arrangøren ikke vil tilbakebetale billettkostnaden, sier Caroline Skarderud.