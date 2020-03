Etter at alt håp om kvartfinale røk da Vipers tapte for Rostov-Don forrige helg, blir lørdagens bortekamp mot Bucuresti uten betydning. Det får betydning for Vipers’ inngang til kampen.

– Nå starter vi forberedelsene til det norske sluttspillet. Fokuset ligger mer der enn på Bucuresti, sier trener Ole Gustav Gjekstad.