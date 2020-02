Svak omgang ødela for de norske hopperne

Det var polske Piotr Zyla som noe overraskende stakk av med seieren. Han landet på 225 og 219,5 meter Han var fattige 0,3 poeng foran sloveneren Timi Zajc, som hadde 222,5 og 225 meter.

Seieren var Zylas første i skiflygning.

Tyske Karl Geiger ledet etter 1. omgang med 230 meter, men hoppet bare 213 meter i finalen og endte 0,1 poeng bak verdenscuplederen Stefan Kraft i kampen om den siste plassen på seierspallen. Østerrikeren hadde 224,5 og 214,5 meter

Robert Johansson landet på 206,5 meter i 1. omgang under dårlige vindforhold. Med det var han best av de norske på 11.-plass.

Han la på 20 meter i finalen og var også beste norske etter finalen. 398 poeng holdt til 8.-plass.

– En all right start. Det er småting som gjør at jeg ikke flyr skikkelig i 1.-omgangen. Jeg er nærmere i annen omgang. Jeg trår litt av hoppet, men jeg er fornøyd med det som skjedde nedover i svevet. Dette lover bra for morgendagen, sa Robert Johansson til NRK.

Pers for Lindvik

I finalen klinket Markus Lindvik til med 231,5 meter og personlig rekord. Det var omgangens lengste svev, men med et litt dårlig nedslag fikk han 395,7 poeng. Han hadde 209 meter i 1. omgang og endte på 10.-plass.

Etter småpene 205 meter i 1. omgang økte Robin Pedersen til 225 meter i sitt annet svev. Med tre ganger 19 i stil fikk han 393,1 poeng. Det ble 12.-plass til slutt.

Daniel-André Tande hoppet først 207 meter, og han økte med 20,5 meter i finalen. Med 389,2 poeng avanserte han fra 22.- til 14.-plass. Tande er for øvrig regjerende verdensmester i skiflyging.

Johann André Forfang er ofte avhengig av gode flygeforhold, men han fikk ikke det i sitt første hopp og landet på 206 meter. Han hadde litt bedre forhold i finalen, men fikk bare 220 meter. 283,3 poeng gjorde at han falt tilbake en plassering fra sin 15.-plass.

Anders Håre hadde 193 meter i første omgang, men slo av to meter i finalen. Dermed endte han på 29.-plass.

