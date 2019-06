Kristoff forlenger kontrakten med UAE: – Jeg føler meg hjemme her

Fredag kom meldingen fra UAE Team Emirates som bekrefter at Aleksander Kristoff tar to nye år i det arabiske World Tour-laget. Med seg får han sin norske hjelperytter Sven Erik Bystrøm. Det skriver TV 2.

Frem til den inneværende sesongen var Kristoff den soleklare spurteren i laget, men spekulasjonene rundt siddisens framtid økte da UAE signerte spurttalentet Fernando Gaviria. Kontrakten som går ut 2021 setter en effektiv stopper for alle spekulasjoner.

– Jeg er veldig glad for å ha fornyet kontrakten med to år. Jeg føler meg hjemme her, og atmosfæren i laget er strålende. Jeg håper at de neste to årene vil føre til gode ting for både meg og laget, forteller Kristoff i pressemeldingen.

Jon Ingemundsen

Kristoff var hjelperytter til Gaviria i UAE-tour i februar, men grunnet svingende prestasjoner fra colombianeren har Kristoff fått gå for egne sjanser.

Det førte til en seier i klassikeren Gent-Wevelgem, en tredjeplass i både Eschborn–Frankfurt og Flandern rundt - før rogalendingen vant Tour of Norway sammenlagt.

Kristoff er i disse dager med i Sveits rundt som en del av oppladningen inn mot Tour de France. Der er hans beste plassering så langt sjetteplass på den femte etappen. Sven Erik Bystrøm har vært med Kristoff i de aller fleste løpene denne sesongen. Nordmennene syklet begge for Katusha fram til 2018.