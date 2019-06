Under helgens Midtsommertrav ble Mona Kleveland kastet av en såkalt «hesteekvipasje», en metallvogn på 400 kilo som dras av en hest. Hun ble kastet rett inn i et metallgjerde, og at var sikker på at hennes tid var kommet.

- Etter fallet husker jeg ingenting. Det siste jeg husker er at jeg tenkte «hvis vogna bikker nå, dør jeg». Hesten hadde stort fart i det han snudde retning 90 grader, og jeg skjønte at jeg kom til å falle av.