Skjalg-løperen har opprinnelig 200 meter som sin sterkeste øvelse under denne ukens U23-EM. Men han ville bruke den halve distansen som en god gjennomkjøring før sin hoveddistanse i morgen kveld.

– Jeg hadde et lite håp om å komme meg videre til semifinale også på 100 meter, men visste jeg måtte prestere helt opp mot mitt aller beste for å komme meg videre fra forsøket, forklarer Mathias Hove Johansen like etter forsøksheatet på 100 meter.