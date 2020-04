Mens Donald Trump er lei av å se 14 år gamle baseballkamper og jobber for å starte opp idretten igjen i USA, er det meste uavklart her til lands.

Det er nå over én måned siden det meste av idrett verden over ble satt på vent. Tirsdag varslet to helseprofessorer i et intervju med VG at det er lite realistisk med en fotballsesong i Norge i 2020 – selv uten tilskuere.