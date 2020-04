NÆRBØ (Aftenbladet): Nærbø må på trenerjakt etter at Marc Uhd har valgt å forlate klubben og overta som trener for et svensk lag.

– Han skulle forlenge avtalen sin med ett år til. Vi ventet egentlig bare på signeringen av kontrakten, men torsdag kveld fikk vi beskjed om at han gir seg. Han forklarte det med hjemlengsel, sier sportslig leder Trond Knutsen til Aftenbladet.