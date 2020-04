Tar grep for å spre turfolket – her er kart over 30 turer du kan gå i påska

KRISTIANSAND: – Folkehelse er viktigere enn noen gang, men jeg er redd for at folk skal gå for tett. Dette håper vi blir et bidrag til at ikke alle samler seg rundt Stampa, Grønn Slette eller på Odderøya, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Kristiansandere benytter koronakrisen til å gå turer som aldri før. Mange som er hyppig i heia rapporterer om at de aldri før har sett så mange folk på tur. Ingenting er bedre for folkehelsa. Samtidig har folk en tendens til å hope seg opp i de mest populære turløypene – med smittefaren det innebærer – mens det er langt mellom trimmerne i mange andre flotte turløyper i Kristiansand-distriktet.