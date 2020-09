Viking HK om kritikken: – Vi bruker ikke pengene på tull

Høyre-politiker Stine Marie Emilsen kritiserte milliongaven til Viking HK. Nå svarer Viking.

Nå nettopp

– Jeg synes det er dumt dersom Høyre-politikeren skaper et bilde av at vi i Viking svir av millionen vi fikk av kommunen på å spille én sesong i eliteserien når det er det stikk motsatte vi gjør, sier styremedlem Svein Axel Johannessen til Aftenbladet.

Under møte i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog onsdag kveld kritiserte Stine Marie Emilsen (H) politikerne i Stavanger kommune for å ha gitt Viking Håndball én million kroner uten en plan for hva pengene skulle brukes til.