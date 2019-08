KRISTIANSAND: – For egen del og for klubbens del er dette en drøm. Vi har lenge jobbet mot at dette skal bli et internasjonalt elitestevne, sier Finn Kollstad, leder i arrangørklubben Kristiansand Løpeklubb.

I flomlyset på Kristiansand stadion lørdag 31. august stiller Sondre Nordstad Moen på Stadionmila.