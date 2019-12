Slik feirer friidrettsstjernene jul: – Jeg klarer ikke å holde kjeft hos svigers

Norges beste friidrettsutøvere gjør som de fleste av oss: Julaften tilbringes hos familien med god mat og drikke.

Filip Ingebrigtsen skal være hos familien til kona Astrid Mangen Ingebrigtsen på Bjørkelangen. Ekteparet venter for øvrig sitt første barn i mars.

– Frem til nå har vi feiret annenhver jul hos våre familier. I fjor var i Sandnes, i år blir det hjemme hos hennes foreldre på Bjørkelangen. Frem til vi får etablert vår egen familie så fortsetter vi slik. Det blir en tradisjonell og ganske vanlig dag. Det er en fin dag å trene på, men det er kanskje ikke det som er hovedfokus. Du er mer sulten, så du spiser mer i julen. I tillegg legger du ikke på deg så mye når du trener. Du kan spise mer med bedre samvittighet. De fleste har fri, så det er fin dag for å ta seg en liten luftetur, sier Filip Ingebrigtsen til NTB.

– Hva står på julemenyen?

– Det er ribbe på julaften, men med en vestlandsk vri. Bestemora til kona er fra Tau på Jørpeland, så det er litt kumle, lam og pinnekjøtt der også. De bruker meg som en god unnskyldning til å ha begge deler, ler Filip.

Broren Henrik, kona Live og de to barna deres skal også feire sammen med svigerfamilien denne julen.

– Vi har en ordning der vi er hos svigerforeldrene mine den ene julen og hos mamma og pappa den andre. Det er moro og spesielt å registrere at det er kulturforskjeller i måten vi feirer jul på, og jeg klarer ikke å holde kjeft hos svigers. Noe av det vi gjør der synes jeg er rart, og det kommer jeg ikke over. Av en eller annen grunn så hadde vi kalkun til julaften sist gang, og det synes jeg er rart når du er nordmann på vestlandet. Kalkun er godt det, svigermor er kokk og alt, men hvor i all verden er ribba? sier Henrik.

Fellesskap

Han synes det er fint å feire jul sammen med andre enn bare de aller, aller nærmeste.

– Vi er så lite sammen med andre i vår i familie, så julen er en god anledning til å være i lag. Det er fint å samle det litt når du kommer rett fra treningsleir og skal på en ny.

Den yngste av løperbrødrene, Jakob, blir ensom løperbror hjemme hos foreldrene denne julen.

– Jeg skal trene to ganger, og så pleier vi å gå i kirken, spise god mat og åpne pakker. Det er ekte norsk julefeiring. Vi har både pinnekjøtt og ribbe, og som regel er vi alle i lag. Enkelte begynner å få familier selv, så det kan være litt ulike ordninger, sier Jakob til NTB.

Hekkeløperen Karsten Warholm feirer julaften hjemme hos familien i Ulsteinvik på Sunnmøre. Han kan fortelle at det ligger an til et skikkelig festmåltid på julaften.

– Vi spiser alt. Ribbe, pinnekjøtt og hjemmelaget morr som det kalles på Sunnmøre. Det er nydelig. Sunnmøringene er kjent for et skikkelig festbord på julaften. Pinnekjøtt er min favoritt. Jeg hadde klart meg med kun det, sier Warholm.

Jobb

Den doble verdensmesteren drar tilbake til Oslo i romjulen. Det er der basen er, og det er der han må trene. Kanskje drar han til Sunnmøre for å feire nyttår. Warholm sier at beina ligger høyere enn vanlig i julen, men han kan ikke ta seg fri.

– Jeg må jobbe litt. Derfor blir det Oslo i romjulen.

Warholms hekkekollega Amalie Iuel skal feire jul hos mamma og pappa med alle fire søsken på plass.

– Vi spiser and, faktisk. Halve familien er dansk, så det går mye i det. 1. juledag er det alltid en svær julefrokost med hele slekta. Da er det koldtbord. Det er også min brors bursdag, så vi feirer ham i samme slengen. 2. og 3. juledag blir det rolig eller en tur på hytta.

Amalie Iuels familie holder også fast ved en annen tradisjon.

– Vi går rundt juletreet. Jeg vil ikke si at alle er like fan, noen prøver å kvitte seg med den tradisjonen, men den sitter fortsatt høyt. Det blir ikke åpnet gaver før etter et par runder rundt juletreet, sier Iuel.

