Herrem fikk overraskende beskjed fra ektemannen etter tapet: – Virkelig hyggelig

KUMAMOTO. – Det var Steffen som sendte meg melding. Jeg vet ikke helt hvor han hadde sett det. Han sendte melding på «Herrem-gruppen» vår på Facebook. Der skrev han at jeg var med og at han var stolt av meg. Det var virkelig hyggelig, sier 33-åringen.

Hun kunne feire med bobler på en enkel sammenkomst på hotellet rundt midnatt, sammen med håndballforbundets president Kåre Geir Lio, andre fra forbundet og noen sponsorer.

Da hadde Steffen Stegavik, som selv spiller for Nærbø, allerede varslet om at kona var kåret frem til VMs beste venstreving.

Vidar Ruud/NTB Scanpix

Må vente med den flotteste kjolen

Tradisjonell bankett ble det ikke siden bronsemedaljen glapp. Derfor forble finstasen i bagasjen.

– Jeg hadde en flott Pia Tjelta-kjole som jeg hadde lyst å bruke. Den hadde vært på ved tredjeplass, men nå ble det et litt mer komfortabelt antrekk, sier Herrem der hun står i Marius-genser, i likhet med de andre på laget.

Bagasjen var allerede sendt på bussen som landslagsgjengen skulle gå på klokken 03.00. Da ventet halvannen times kjøretur til Fukioka, der laget startet det fire uker lange oppholdet i Japan. Nå ventet flyet hjem.

Fakta: VMs All Star-lag Målvakt: Tess Wester (Nederland) Venstreving: Camilla Herrem (Norge) Høyreving: Jovanka Radicevic (Montenegro) Strekspiller: Linn Blohm (Sverige) Høyreback: Anna Vjakhireva (Russland) Venstreback: Alexandrina Cabral Barbosa (Spania) Midtback: Estavana Polman (Nederland) Mest verdifulle spiller: Estavana Polman (Nederland)

Har meget lang erfaring

Håndballspilleren fra Sola spilte sitt 14. mesterskap, og scoret denne gangen 33 mål på 41 skudd. På scoringslisten endte hun på 28. plass, bare med Stine Bredal Oftedal foran seg av de norske. Playmakeren ble nummer 12 med 44 mål på 71 skudd.

Den hyperraske vingspilleren ble overrasket over utmerkelsen.

– Jeg synes det er utrolig mange gode venstrekanter i det mesterskapet her. Det har nok litt å si at vi kom så langt som vi gjorde. Det jeg er mest fornøyd med er nok uttellingen i løpet av mesterskapet. Det ble ikke for mange skuddbom og jeg klarte å holde det jevnt over hele mesterskapet.

– Norge har ekstraordinært mange gode vinger, sier tyske Dietrich Späte, som var blant de fire om plukket ut laget. Hva skyldes det?

– Det er litt morsomt det også. Før har vi kanskje ikke vært like flinke til å utnytte bredden. I år synes jeg begge kantene har fått veldig mange gode utspill. De vinklene jeg har fått på kant har vært veldig store og gode. Det vil si at backene har gjort jobben for meg. Jeg må bare si at det spillet de har gjort for at vi kommer til de gode avslutningene er mer enn imponerende.

Vidar Ruud/NTB scanpix

Vidar Ruud/NTB scanpix

Vinnerskalle

Bente Svele, ekspertkommentator i TV 2, fremhever Herrems høye fart og stabilitet. Han mener utvelgelsen var full fortjent.

– Hun har hatt en tøff høst på Sola, et lag som nesten har tapt alle kampene. Kåringen viser bare at hun er en vinnerskalle og veldig god for Norge.

De andre kantspillerne har vært Sanna Solberg-Isaksen, Marit Røsberg Jacobsen og Malin Aune. Sistnevnte imponerte stort i de to siste kampene da hun satte tilsammen ni mål på ni skudd.

– Vi trener mye hele tiden. Det hjelper godt på, sier Aune, som vartet opp med et lekkert trickskudd i den 10. kampen.

– Det var en vanskelig vinkel, så da var det lettere å tricke rundt målvakten.