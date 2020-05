– Det står ingenting konkret i kommunedirektørens planer om at kommunen er klare for å investere i bygging av en ny ishall. Det er snakk om at kostnader må nærmere utredes. Det et desperat behov for flere isflater i Trondheim. Med den løsningen vi foreslår nå, kan vi gi hockeyen et løft allerede til neste sesong, sier Frode Storesund.

Siden Leangen ungdomshall sto ferdig i 2008, har det vært bom stopp for bygging av flere ishaller i Trondheim.